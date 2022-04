Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Abbiegeunfall

Fulda. Am Dienstag (26.04.) kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda befuhr die Haimbacher Straße in westliche Richtung und wollte sodann nach links auf den dortigen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes abbiegen. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Opel-Corsa eines entgegenkommenden 30-Jährigen aus Fulda. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Fulda. Am Dienstag (26.04.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro entstand. Eine 31-jährige VW-Touran-Fahrerin aus Künzell befuhr den rechten Fahrstreifen der Leipzigerstraße in Fahrtrichtung Weimarer Tunnel. Hierbei wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln und stieß mit dem links neben ihr fahrenden VW-Touran eines 63-Jährigen aus Neuhof zusammen. Alle Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.04.), in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr, parkte ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen braunen Kia Sorento auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bismarkstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den braunen Kia und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr das unbekannte Fahrzeug anschließend davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (27.04.), gegen 8 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw die Landecker Straße aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Fahrtrichtung Vachaer Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 16-Jähriger aus Hohenroda mit seinem blauen Yamaha Leichtkraftrad die Vachaer Straße aus Richtung Landstraße 37172 kommend in Fahrtrichtung Landecker Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen schnitt der unbekannte Fahrzeugführer in einer dortigen Linkskurve den Fahrstreifen des Leichtkraftradfahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 16-Jährige ausweichen und stürzte schließlich bei diesem Manöver. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich nach aktuellen Kenntnissen um einen schwarzen Pkw mit einer weiblichen Fahrerin. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.04.), gegen 15:45 Uhr, befuhren ein 32-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Honda Civic und ein 23-jähriger Mann aus Melsungen mit einem Rennrad die Amazonstraße in Richtung der Straße "Untere Kühnbach". In Höhe der Straße Kühnbachsgrund musste der Honda-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Mann aus Melsungen vermutlich nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit seinem Rennrad auf den Honda auf. Hierbei wurde der Radfahrer gegen die Heckscheibe des Pkw geschleudert und verletzte sich. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

