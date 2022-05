BPOL NRW: 4 Monate Haft - Bundespolizisten verhaften 31-jährige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Erndtebrück (ots) - Heute früh wurde durch einen Regionalzug in Erndtebrück eine tragende Kuh erfasst. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bundespolizei sperrte die Strecke und stellte die Betriebsamkeit des Bahnverkehrs wieder her. Gegen 06:33 Uhr musste die Bundespolizei Siegen nach Erndtebrück ausrücken, um bei einem Bahnunfall zu ermitteln. ...

