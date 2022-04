Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Tageswohnungseinbrecher kommen durch Kellerschacht

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Montag zwischen 12.00 und 19.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Hochstraße in Schiefbahn ein. Der oder die Täter nutzen einen Kellerschacht, um in das Haus zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld und eine Armbanduhr. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (289)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell