Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Diebe stehlen zwei Loren samt Gleise - Kripo sucht Zeugen

Brüggen-Bracht (ots)

Der ungewöhnliche Diebstahl wurde der Polizei am Montagabend angezeigt. Vermutlich zwischen dem 31.03.2022 und dem 01.04.2022 stahlen unbekannte Diebe in Hülst in Bracht zwei Loren samt eines ca. 8 Meter langen Gleisbetts. Die historischen Loren standen auf einem Stück Wiese vor einem Einfamilienhaus in Hüls. Hinweise auf den Verbleib der Loren und Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat West in Dülken unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (288)

