PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schläge nach Alkoholkonsum +++ Dreister Diebstahl +++ Geschwindigkeitsmessung angekündigt

Hofheim (ots)

1. Schläge nach Alkoholkonsum,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Donnerstag, 29.04.2021, 20:17 Uhr

(jn)Vier Männer sind am Donnerstagabend in der Hofheimer Innenstadt in Streit geraten und sollen sich auch wechselseitig geschlagen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die Männer zwischen 22 und 33 Jahren im Bereich der "Alten Bleiche" auf, als es aus bislang nicht abschließend bekannten Gründen zu einem Disput kam. Daraufhin sollen mindestens zwei der Männer sich auch körperlich attackiert und leicht verletzt haben. In dem Zusammenhang sei auch eine Bierflasche zum Einsatz gekommen. Die hinzugezogenen Streifen der Polizeistation Hofheim leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die stark alkoholisierten Beteiligten ein. Zudem erhielten die Beteiligten Platzverweise.

2. Mutter dreist bestohlen,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Mittwoch, 28.04.2021, 15:45 Uhr

(jn)Eine 24-jährige Frau aus Hofheim ist am Mittwochnachmittag von zwei Unbekannten bestohlen worden, die zuvor ihre Hilfe angeboten hatten. Wie die Geschädigte der Polizei am Donnerstag berichtete, sei sie gemeinsam mit ihren zwei Kindern um 15:45 Uhr am Hofheimer Bahnhof in einen Zug gestiegen, wobei sie Probleme beim Einladen des Kinderwagens hatte. Daraufhin sollen zwei Männer ihre Hilfsbereitschaft angeboten und den Kinderwagen in den Zug geladen haben. Kurz darauf musste die 24-Jährige feststellen, dass ihre Handtasche, welche sie zuvor in den Wagen gelegt hatte, spurlos verschwunden war. Erfreulicherweise konnte die Handtasche samt wichtiger Ausweisdokumente im Tatortbereich wieder aufgefunden werden. Lediglich ein geringer Bargeldbetrag war gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach den Dieben, welche ca. 1,70 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und den Angaben der Frau Marokkanisch gesprochen haben sollen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0

3. Silberfarbener Pkw zerkratzt,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 29.04.2021, 06:10 Uhr bis 18:10 Uhr

(jn)Im Verlauf des gestrigen Donnerstages ist im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim ein BMW mutwillig zerkratzt worden, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Der silberfarbene Pkw parkte zwischen 06:10 Uhr und 18:10 Uhr in der Bahnhofstraße, als die komplette rechte Fahrzeugseite sowie die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wurden. Die Höhe des Schadens dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag: Flörsheim, Bereich Deponie

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell