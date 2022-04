Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Tageswohnungseinbrecher stehlen Bargeld

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Montag zwischen 08.30 und 17.40 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Hauptstraße in St. Hubert ein. Der oder die Unbekannten schlugen die Scheibe einer rückwärtigen Tür ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Hier brachen die Täter die Tür der Wohnung im zweiten Obergeschoss auf und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (285)

