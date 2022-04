Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 47 Tablets bei Einbruch in Schule entwendet

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr und dem heutigen Sonntag, 09:00 Uhr, wurden aus der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Vorst am Amselweg, insgesamt 47 Tablets der Marke Apple entwendet. Hierdurch entstand ein finanzieller Schaden in fünfstelliger Höhe. Mutmaßlich verschafften sich der oder die Täter in einer der beiden Nächte zu Samstag, beziehungsweise Sonntag, durch Hebeln an mehreren Fenstern, Zugang zu den Räumlichkeiten der Schule. Hier öffneten sie offenbar gezielt einen Schrank, welchem sie den Schlüssel für den Aufbewahrungsort der Tablets entnahmen. Der Einbruch war einer Lehrkraft schließlich am frühen Sonntagmorgen aufgefallen. Sollten sie am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges im Umfeld der Grundschule Vorst festgestellt haben, melden sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (283)

