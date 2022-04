Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: 10-jähriger Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Grefrath (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 15.00 Uhr rutschte ein 10-jähriger Junge aus Grefrath vermutlich auf der nassen Schanzenstraße in Grefrath aus und stürzte. Eine Passantin fand den Jungen und verständigte die Rettung. Möglicherweise ist der Junge gestützt, als er die Straße mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Ein Rettungswagen brachte den 10-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Mögliche Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an das Viersener Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (280)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell