Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Tönisvorst-St.-Tönis (ots)

Am 31.03.2022 ging ein 21-Jähriger Tönisvorster, gegen 21:45 Uhr, mit seinem Hund auf der Viersener Straße in St.-Tönis spazieren, als er von einem entgegenkommenden PKW am Arm erfasst wurde. Die Viersener Straße ist in diesem Bereich für den motorisierten Fahrzeugverkehr, unter anderem durch eine Baustellenbarke, komplett gesperrt. Dies ignorierte der Autofahrer offensichtlich, da er absichtlich um die Absperrung herumfuhr, um auf den gesperrten Teil der Viersener Straße zu gelangen. Hier stieß er schließlich mit seinem Außenspiegel gegen den Arm des Fußgängers. Doch dabei beließ es der Autofahrer nicht. Vielmehr verließ er sein Fahrzeug, leider nicht, um sich nach dem Befinden des Spaziergängers zu erkundigen, sondern vielmehr, um diesen anzuschreien. Anschließend stieg der Mann wieder in seinen PKW und flüchtete von der Unfallstelle, wobei er den Fußgänger leicht verletzt zurückließ. Dieser beschreibt den Autofahrer als korpulent, ca. 40-50 Jahre alt mit Halbglatze. Außerdem soll er eine gelbe Warnweste getragen und akzentfrei deutsch gesprochen haben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Toyota Yaris mit Krefelder Kennzeichen handeln. Die Polizei fragt: Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht, oder möglicherweise das Fahrzeug vor oder nach dem Unfall gesehen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell