Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Trickbetrug via Messenger-Dienst

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am 24. März erhielt eine 61-jährige Frau aus St. Tönis eine Nachricht über einen Messenger Dienst, die vermeintlich von ihrer Tochter stammte. In der Nachricht teilte die angebliche Tochter mit, dass sie ein neues Mobiltelefon habe. Zudem würde das Onlinebanking nicht funktionieren. Die Tochter bat die St. Töniserin um die Tätigung zweier Überweisungen. Das Geld solle am nächsten Tag zurücküberwiesen werden. Die 61-Jährige wies das Geld an. Eine Rückfrage bei ihrer Tochter am Folgetag ergab, dass diese keine neue Nummer hat und dass sie auch keine Nachricht hinsichtlich einer Überweisung geschickt hatte. Der Betrug mittels Messenger-Dienst ist eine Variante des Enkeltrickbetrugs. Alleine im März 2022 wurden der Polizei Viersen vierzehn Fälle angezeigt. In acht Fällen blieb es beim Versuch. Die Polizei rät: Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldzahlungsforderungen über Messenger-Dienste ein. Wenn Sie auf diese Weise von einer oder einem angeblich Bekannten oder Verwandten unter einer fremden Nummer kontaktiert werden, fragen Sie unter den Ihnen zuvor bekannten Erreichbarkeiten persönlich nach, ob tatsächlich die Nummer gewechselt wurde. Nehmen Sie eine fremde Nummer nicht sofort als Kontakt auf.

Weitere Präventionstipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Kriminalprävention über die Rufnummer 02162/377-0. https://viersen.polizei.nrw/artikel/opferschutz-bei-der-polizei-viersen /wg (278)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell