Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Kreis Tuttlingen) Bus streift beim Ausweichen Leitplanke /Polizei sucht Zeugen (09.05.2021)

Frittlingen (ots)

Weil er einem Auto ausweichen musste, hat ein Busfahrer am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße 5907 Blechschaden verursacht. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem Bus in Richtung Neufra, als ihm ein schwarzes Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Busfahrer nach rechts aus, wobei er eine Leitplanke streifte. Der hierfür verantwortliche Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und den Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei in Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell