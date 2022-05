Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbrecher in Kleingartenanlage "Roter Rettich" unterwegs (25./27.05.2022)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag in zwei Gartenlauben einer Kleingartenanlage auf der Friedinger Straße eingebrochen. Der Unbekannte trat zunächst das Gartentor zu einer der Lauben ein. Anschließend schlug der Einbrecher bei beiden Hütten die Scheiben ein um sich Zutritt zu Verschaffen. In der Folge durchwühlte und verwüstete der Täter die Innenräume der Lauben, stahl jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen im angegebenen Zeitraum in der Kleingartenanlage gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

