Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beuren an der Aach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus (13./27.05.2022)

Beuren an der Aach (ots)

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen 13. Mai und 27. Mai in ein Wohnhaus auf der Straße "Im Eichbühl" eingebrochen. Der Täter schob einen Rollladen hoch und schlug die Scheibe der Terrassentür ein. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher sämtliche Zimmer und Schränke. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Die Höhe des am Fenster entstandenen Schaden ist noch nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, zu melden.

In diesem Zusammenhang informiert die Polizei:

Nutzen Sie das Angebot ihrer Polizei, um zu erfahren, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie ihr Zuhause besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531 995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell