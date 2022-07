Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Seniorenressidenz(Rohbau)in Völklingen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Großrosseln

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Freitag, den 15.07.2022 wurden die Beamten der Polizei in Völklingen zu einem Einbruch in einen Neubau im Bereich des Nordrings in Völklingen gerufen. Ein Mitarbeiter hatte zuvor den Einbruch in die Großbaustelle bemerkt und die Polizei verständigt. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die bislang unbekannten Täter zielgerichtet die Baustelle aufsuchten und insgesamt 81 Heizkörper im Gesamtwert von ca. 17.000 Euro entwendeten. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

Großrosseln. In der Nacht zum Sonntag, gegen 00:45 Uhr, ereignete sich im Bereich Großrosseln eine Verkehrsunfallflucht sowie eine Gefährdung des Straßenverkehrs. Zuvor hatte ein unbekannter Pkw, vermutlich Renault, die Landstraße aus Richtung Dorf im Warndt in Richtung Großrosseln mit überhöhter Geschwindigkeit befahren. In einer Kure geriet der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und steuerte sein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Eine sich hier befindliche Fahrerin konnte eine Frontalkollision nur dadurch vermeiden, dass sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts in den Graben lenkte. Jedoch wurde das Fahrzeug der Frau dennoch im Heckbereich getroffen und es kam zum Unfall. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault nach rechts in den Grünstreifen geschleudert. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung Rotweg. Das Fahrzeug müsste im hinteren Bereich erheblich beschädigt sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen, Tel. 06898-2020, in Verbindung zu setzen.

