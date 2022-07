Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter lockert Radmuttern an Audi

Großrosseln (ots)

Großrosseln-Emmersweiler. Zwischen Mittwoch den 13.07.2022, 19:30 Uhr und Donnerstag den 14.07.2022, 06:00 Uhr, lockerte ein Unbekannter die Radmuttern eines Audi A4. Der Audi war im Tatzeitraum in der Gensbacher Straße in Emmersweiler geparkt. Die Eigentümerin bemerkte dies erst währen der Fahrt, jedoch noch rechtzeitig, so dass es zu keinem schlimmeren Ereignis kam. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gegen den bislang noch unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

