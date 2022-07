POL-VK: Diebstahl eines E-Scooters

Fürstenhausen (ots) - Gestern Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Zunächst befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Seat die Freiherr-vom-Stein-Straße in Fahrtrichtung Völklingen-Wehrden. In Höhe des Anwesens Nr. 20 geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenspur, als er im Fahrzeuginnern eine Wespe bemerkt hatte. Der entgegenkommende Fahrer eines weißen ...

