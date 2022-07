POL-VK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Riegelsberg (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am letzten Wochenende in der Alleestraße. Ein gegenüber dem Anwesen Nr. 44 in Längsrichtung abgestellter blauer Seat wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr