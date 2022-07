Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Illegale Müllablagerung in Fürstenhausen

Völklingen (ots)

Ein Zeuge teilte am 10.07.22 mit, dass im Bereich der verlängerten Kurt-Schumacher-Straße diverse Gegenstände entsorgt wurden. So konnten neben Sperrmüll auch ein 50-Liter-Faß Altöl festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der PI Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

