POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Bürogebäude Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (06.04.) in ein Bürogebäude in der Straße "Alter Zeller Weg" ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede ...

mehr