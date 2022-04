Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Versuchter Einbruch - Einbruch - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (06.04.) in ein Bürogebäude in der Straße "Alter Zeller Weg" ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schotten. Zwei unbekannte Täter versuchten am Mittwochnachmittag (06.04.), gegen 15 Uhr, die Zugangstür einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gederner Straße aufzuhebeln. Als die Bewohnerin auf die hierdurch entstandenen Geräusche aufmerksam wurde, entdeckte sie die beiden Einbrecher, die daraufhin flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden von rund 150 Euro.

Die beiden Täter können als männlich, circa 1,70 Meter groß mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben werden. Einer der Männer hatte einen Vollbart und trug eine Brechstange sowie einen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Romrod. Ein Haus in der Vadenröder Straße im Ortsteil Strebendorf wurde am Mittwoch (06.04.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. In ein Einfamilienhaus in der Straße "Untere Fuldaer Gasse" brachen Unbekannte am Mittwoch (06.04.), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr, ein. Nachfolgend entwendeten die Langfinger zwei Bildschirme der Marke "ASUS" und ein Skatebord der Marke "TITUS" im Gesamtwert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell