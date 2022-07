Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Völklingen (ots)

Am Samstag, dem 09.07.22 befuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem PKW die Völklinger Rathausstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kommt es zur Kollision mit einer 32-jährigen Fußgängerin, welche die Straße überquert. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ordnete ein Spurensicherungsgutachten an. Gegen die Fahrzeugführerin wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

