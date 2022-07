Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Bereich der PI Völklingen

Völklingen (ots)

Am Freitag, dem 08.07.22, teilte ein Verkehrsteilnehmer einen unsicher geführten PKW im Bereich Völklingen-Ludweiler mit. Das Fahrzeug konnte im Nachgang einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest der 39-jährigen Fahrzeugführerin ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Am Samstag, dem 09.07.22, ereignete sich um 04:45 Uhr auf der A 620 in der Ausfahrt Völklingen-Ost ein Verkehrsunfall, bei dem eine 27-jährige Fahrzeugführerin verletzt wurde. Nach bisherigem Stand verlor sie aufgrund alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Schutzplanke. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihr ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr PKW erlitt einen Totalschaden. Auch ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Am 09.07.22 gegen 05:00 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der PI Völklingen auf einen unsicher geführten PKW aufmerksam, welcher in der Von-der-Heydt-Straße in Saarbrücken Burbach geführt wurde. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 41-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

