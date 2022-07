Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in der Straße des 13. Januar. Als ein 37-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem verbreiterten Gehweg in Richtung Saarbrücken fuhr wurde von der Brücke in Höhe des ehemaligen Heidstocktunnels eine Glasflasche auf den Gehweg geworfen. Der 37-Jährige konnte in diesem Moment zwei dunkelblonde Mädchen auf der Brücke wahrnehmen. Diese sollen zwischen 13 und 16 Jahre alt gewesen sein. Ein Mädchen habe eine Brille getragen. Nach dem Wurf der Flasche waren die beiden Mädchen in unbekannte Richtung geflüchtet. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu den beiden Mädchen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

