POL-VK: Diebstahl von Baumaschinen aus Kastenwagen

Gestern kam es auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes zum Aufbruch eines grauen Kastenwagens. Der graue Peugeot war in der letzten Parkreihe zur Autobahn gelegen zum Parken abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hatte die linke Hecktür im Berech des Schlosses aufgebohrt und sich so Zugang zum Laderaum verschafft. Aus dem Fahrzeuginnern wurden mehrere Maschinen/Geräte, wie sie in einer Stuckateur-Firma Verwendung finden, entwendet. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Tatzeit zwischen 07:00 bis 15:00 Uhr liegen. Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

