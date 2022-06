POL-PPRP: Ludwigshafen - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen (ots) - In einem Bistro in der Edigheimer Straße bedrohte am Montag, den 14.06.2022, gegen 19:30 Uhr, ein 37-Jähriger drei weitere Männer im Alter von 21 bis 28 Jahren mit einem Messer. Diese setzten sich zur Wehr und schlugen unter anderem mit einem Billiard Queue auf den 37-Jährigen ein, so dass dieser schwer verletzt wurde. Gegen alle Beteiligten ...

