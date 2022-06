Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Mehrere Anrufe betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Vormittag (13.06.2022) kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen erneut zu mehrfachen Anrufen durch falsche Polizeibeamte, welche sich als Europol-Mitarbeiter ausgaben. Alle Angerufenen beendeten umgehend das Telefonat, so dass es in keinem Fall zu einem Schaden kam.

Ein Betrüger versuchte sein Glück am Telefon auch als falscher Microsoftmitarbeiter: er verlangte von einem 86-Jährigen, den Computer anzuschalten, um ihm anschließend weitere Anweisungen geben zu können. Auch dieser Senior durchschaute den Betrug und beendete das Gespräch.

