POL-MS: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Täter klettern über Balkon

Münster (ots)

Unbekannte sind am Freitagnachmittag (18.3., 13:30 Uhr bis 16:23 Uhr) in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Nieland in Handorf eingebrochen. Die Täter kamen von der Rückseite des Mehrfamilienhauses und kletterten auf den Balkon, sie hebelten die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung. Die Einbrecher flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

