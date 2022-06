POL-PPRP: Bad Dürkheim - Betrüger erlangen Geld durch Schockanruf

Ludwigshafen (ots) - Eine 85-jährige Autofahrerin fuhr am Samstag, den 11.06.2022, gegen 17:00 Uhr, auf der Rheinhecke in Richtung "Am Schloßkanal". In einer Linkskurve kam ihr ein 82-jähriger Radfahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten beide stark bremsen, wodurch der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht, ein Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: ...

mehr