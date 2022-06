POL-PPRP: Ludwighafen - Mann überrascht Einbrecher und hält ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest

Ludwigshafen (ots) - Ein 63-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntag, den 12.06.2022, gegen 11 Uhr, auf dem Hohen Weg in Richtung Altrip. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah er ein herannahendes Auto, die 52-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und wurde in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrrad und am Auto entstanden rund 1.700EUR ...

mehr