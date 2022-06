Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Eine 85-jährige Autofahrerin fuhr am Samstag, den 11.06.2022, gegen 17:00 Uhr, auf der Rheinhecke in Richtung "Am Schloßkanal". In einer Linkskurve kam ihr ein 82-jähriger Radfahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten beide stark bremsen, wodurch der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht, ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell