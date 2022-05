Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 75-Jährige bestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (04.05.2022) hob eine 75-Jährige in einer Bankfiliale in Mundenheim 300 Euro ab und verstaute ihre Geldbörse daraufhin in ihrer Jackentasche. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass sich diese samt dem darin enthaltenen Bargeld sowie der persönlichen Dokumente nicht mehr dort befand. Es wird von einem Taschendiebstahl ausgegangen. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

