Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebestour in der Rheingalerie

Ludwigshafen (ots)

Ein Ladendetektiv konnte am vergangenen Mittwochabend (04.05.2022) einen 18-Jährigen zunächst dabei beobachten wie er in einem Drogeriemarkt in der Rheingalerie ein Parfum aus der Auslage nahm und dieses in seiner Jacke versteckte. Daraufhin verließ der junge Mann das Geschäft und zeigte einem vor dem Laden wartenden Freund sein Diebesgut. Beide setzten ihren Weg fort und betraten ein Bekleidungsgeschäft, in welchem der 18-Jährige, immer noch verfolgt vom Ladendetektiv, eine Jacke von einer Kleiderstange nahm, seine eigene darüber zog und das Geschäft zum zweiten Mal ohne zu bezahlen verließ. Nach Ansprache durch den Detektiv begleitete der Dieb diesen zurück zur Drogerie, wobei er unterwegs ein Päckchen im Mülleimer entsorgte. Durch die hinzugezogene Polizei konnte im beschriebenen Mülleimer das Päckchen aufgefunden werden, welches eine geringe Menge Betäubungsmittel enthielt. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

