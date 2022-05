Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Junger Dieb gestellt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.05.2022) konnte der Ladendetektiv einer Drogerie in der Rheingalerie beobachten, wie ein 15-Jähriger im Beisein seiner Freunde ein hochwertiges Herrenparfum aus dem Regal nahm und dieses in seiner Tasche verstaute. Nach Ansprache durch den Ladendetektiv außerhalb des Geschäftes räumte der Jugendliche die Tat ein, er wurde anschließend an den Vater übergeben.

