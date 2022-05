POL-PPRP: Verkehrsunfall beim Spurwechsel

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in dem Zeitraum 01.05.2022 bis 03.05.2022 in eine Wohnung im Käthe-Burkhardt-Weg einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte jedoch, sodass nur ein Sachschaden eine Wohnungseingangstür entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

