Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Parkendes Auto mutwillig beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Mehrere Augenzeugen teilten am Mittwoch (04.05.2022) mit, dass eine unbekannte ältere Dame kurz vor 20 Uhr an einem Fahrzeug, welches in der Bahnhofstraße geparkt war, die Scheibenwischer abgerissen hat und sich dann von der Örtlichkeit entfernte. Die Dame soll dunkle Kleidung sowie kurzes Haar in weiß bzw. rot getragen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

