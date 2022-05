Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 41-jährige PKW-Fahrerin übersieht Frau mit Kind; zwei Personen verletzt

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin die Haydnstraße, als sie in Höhe der Beethovenstraße nach links in diese abbiegen wollte. Hierbei übersah sie eine 55-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war mit einem Kinderwagen die Fahrbahn zu überqueren. Die 41 Jahre alte Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. In der Folge stürzte die 55-Jährige zu Boden, während der Kinderwagen wegrollte und anschließend umkippte. Sowohl die 55-Jährige, als auch das im Kinderwagen befindliche 1-jährige Kind verletzten sich leicht. Beide wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in Kliniken gebracht. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 500 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

