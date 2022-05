Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall entstanden

Mannheim-Waldhof (ots)

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Dienstagnachmittag ereignete. Ein 35-jähriger Mann fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Sonderburger Straße kommend auf die Schienenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Sattelzug von der Frankenthaler Straße auf die Schienenstraße. Als der Sattelzug in der weiteren Folge an der Zusammenführung der beiden Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte, missachtete der Mercedes-Fahrer die Vorfahrt des Sattelzugs, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell