Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW beschädigt PKW - Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots)

Eine 37-jährige PKW-Fahrerin wartete am Mittwoch, den 04.05.2022, gegen 10:54 Uhr, an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/ Berliner Straße an einer roten Ampel. Als diese auf "Grün" wechselte, fuhr sie sowie der LKW, welcher sich auf der Spur rechts neben ihr befand, los. Der LKW bog nach rechts ab, wobei sein Heck derart ausschwenkte, dass es den PKW stark beschädigte. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Da die PKW-Fahrerin weder Angaben zum Kennzeichen noch zum Fahrer des LKWs machen kann, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Diese sind bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu richten.

