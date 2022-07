Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: LKW-Fahrer verursacht Unfall mit Saarbahn und flüchtet.

Riegelsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Saarbahn-Zugs und eines LKW kam es am Montag, gegen 13:00 Uhr, in der Saarbrücker Straße. Ein LKW befuhr zunächst die Saarbrücker Straße aus Richtung Heusweiler kommend. In Höhe des Anwesens Nr. 55 überfuhr der Fahrer des LKW aus bislang unbekannter Ursache die Mittellinie. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Zugführer der entgegenkommenden Saarbahn eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei stürzte ein Fahrgast und erlitt eine Gehirnerschütterung. Der Fahrer des unfallverursachenden LKW setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Saarbrücken fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem flüchtenden LKW erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

