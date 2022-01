Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verfolgungsfahrt

Trusetal (ots)

Ein 20-jähriger VW-Fahrer versuchte sich in der Nacht zu Dienstag einer Verkehrskontrolle in Trusetal zu entziehen. Der junge Fahrer bemerkte vermutlich den Polizeiwagen, beschleunigte und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, setzten deutliche Anhaltesignale, welche jedoch allesamt missachtet wurden. Der Fahrer krachte in der weiteren Folge in einen Straßengraben und verursachte somit wirtschaftlichen Totalschaden an seinem Wagen. Er und sein 18-jähriger Beifahrer blieben jedoch unverletzt. Vor Ort führten die Polizisten einen Atemalkoholtest und einen Drogenvortest durch. 1,58 Promille und ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin waren das Fazit. Es folgte eine Blutentnahme und die Fertigung mehrerer Anzeigen gegen den Mann.

