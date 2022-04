Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hilsbach: Wohnungseinbruch, Tresor entwendet; Zeugen gesucht

Sinsheim-Hilsbach (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Karsamstag, zwischen 16 Uhr und Mitternacht in eine Wohnung in der Tiergartenstraße ein und entwendeten einen tragbaren Tresor, in dem sich Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie die Schlüssel eines Motorrades befanden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen nutzen die Eindringliche ein gekipptes Fenster, um ins Wohnungsinnere zu gelangen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

