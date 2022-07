Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geldbörse entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am frühen Freitagabend klingelte ein bisher unbekannter Mann an der Tür des Geschädigten in der Leninstraße in Neuhaus am Rennweg. Zunächst wollte der Unbekannte Geld wechseln. Als der Geschädigte dies verneinte, fragte der Unbekannte plötzlich nach Stift und Papier. Während der Geschädigte die Sachen aus seiner Wohnung holte, folgte ihm der Unbekannte und entwendete die Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte erst am nächsten Morgen.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: älterer Mann um die 60 Jahre, wirkte verwirrt, ca. 170-180 cm, kurze bräunliche Haare, sächsischer Dialekt (mglw. aus dem Raum Dresden).

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675/8750 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell