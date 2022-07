Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dreisten Ladendiebstahl verhindert

Sonneberg (ots)

Ein dreister Ladendiebstahl konnte am Freitagnachmittag in einem Sonderpreis-Baumarkt in Sonneberg verhindert werden. Die beiden Täter versteckten das Beutegut in einem Kinderwagen und wollten damit durch den Kassenbereich fahren, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Zeugin beobachtete die Beiden zuvor und meldete den Vorfall. Das vermeintliche Beutegut hätte einen mittleren dreistelligen Wert gehabt. Gegen beide Täter wurde Strafanzeige erstattet.

