POL-PDKH: Ergänzung der Pressemeldung der PI Bad Kreuznach vom 18.05.2022 um 20:30 Uhr

Bad Kreuznach (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung bezüglich der Fahrtrichtung der 55 Jahre alten PKW-Fahrerin muss die am 18.05. um 20:30 Uhr veröffentlichte Pressemeldung der PI Bad Kreuznach dahingehend berichtigt werden, dass die Dame nicht von der Rüdesheimer Straße, sondern von der Hochstraße aus in den Kreisverkehr am Holzmarkt eingefahren ist.

