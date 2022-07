Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit E-Bike und PKW sowie Alkohol im Spiel

Sonneberg (ots)

Ein 15-Jähriger war am Freitag gegen 1:45 Uhr mit seinem E-Bike auf der Charlottenstraße in Sonneberg unterwegs. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten PKW und stieß mit diesem zusammen. Sowohl der Unfall-Verursacher als auch die PKW-Fahrerin standen unter Alkoholeinfluss. Der Radler hatte 1,22 Promille intus. Die 37-jährige Fahrerin des Dacia pustete 0,87 Promille in den Alkomaten. Daraufhin mussten beide eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und sie erhielten eine Anzeige.

