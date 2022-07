LPI-SLF: PKW blockiert Fahrbahn- Fahrer alkoholisiert

Triptis (ots) - Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Frau tödliche Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Fahrzeug-Führerin mit ihrem VW von der Straße der deutschen Einheit in Triptis kommend auf die Geraer Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden LKW. Die Fahrerin des VW erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die ...

