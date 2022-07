Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand auf einem Feld

Tanna (ots)

Während der Feld-Arbeiten am Mittwoch gegen 16:00 Uhr bei Tanna entstand im hinteren Teil eines Spezial-Fahrzeuges ein Kabelbrand mit Funkenschlag. Die Funken entzündeten das Stoppelfeld und das Feuer breitete sich bis zum angrenzenden Wald aus. An der Maschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Tanna, Gefell, Hirschberg, Mühltroff sowie Schleiz.

