Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großbrand unter Kontrolle

Wernburg/ Peuschen (ots)

Der seit Dienstagnachmittag andauernde Brand mit großer Ausdehnung im Bereich Wernburg/ Peuschen konnte noch am gleichen Abend unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem zahlreiche Kameraden mehrerer Feuerwehren stundenlang den Brand, welcher aus weiterhin unklarer Ursache ausbrach und Feld und Wald in Mitleidenschaft zog, bekämpften, konnte am Abend gegen 20:00 Uhr schließlich einigermaßen aufgeatmet werden: Der Brand galt als kontrolliert, die Brandwache wurde jedoch weiterhin durch die Feuerwehr auch in der Nacht aufrechterhalten. Das Feuer hatte bisherigen Erkenntnissen zufolge insgesamt knapp 60 Hektar Ackerland/Feld sowie einen angrenzenden Wald zerstört, sodass Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro entstand. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt (es wurde bereits berichtet). Die Straßensperrungen wurden am Abend dann ebenfalls aufgehoben, die Evakuierten konnten in ihre Häuser zurückkkehren.

