Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Todesfolge

Triptis (ots)

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Frau tödliche Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Fahrzeug-Führerin mit ihrem VW von der Straße der deutschen Einheit in Triptis kommend auf die Geraer Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden LKW. Die Fahrerin des VW erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die 71-jährige Beifahrerin kam mit schwersten Verletzungen ins Klinikum nach Gera. Der LKW war auf die Seite gekippt und der 55-jährige Fahrer war eingeklemmt. Nachdem er aus dem Fahrzeug befreit wurde, kam er ebenfalls schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Zwickau. Zur Unterstützung bei der Ermittlung zum genauen Unfallhergang kam ein Gutachter vor Ort.

