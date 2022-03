Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Brennende Tannen am Gebäude

Lügde-Wörderfeld (ots)

Donnerstag, 17.03.2022, 14:23 Uhr, Vahlbrucher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Böschung und 4 Tannen in der Vahlbrucher Straße in Brand. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte daraufhin die Einheiten Wörderfeld, Sabbenhausen, Elbrinxen, Falkenhagen und Lügde mit dem Einsatzstichwort Feuer 2. Mittels Vornahme von 2 C-Rohren und 2 Trupps unter PA konnte eine Brandausbreitung sowie das Übergreifen auf das unmittelbar angrenzende Carport verhindert werden. Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurden die angrenzenden Gebäudeteile mittels Drehleiter und Wärmebildkamera kontrolliert. Im weiteren Verlauf des Einsatzes musste ein in Brand geratener und bereits abgebrochener Ast aus ca. 2 Höhe durch die Einsatzkräfte entfernt und abgelöscht werden. Die gesamte Umgebung der Brandstelle wurde abschließend ausgiebig unter Zuhilfenahme eines Netzmittels benetzt um ein erneutes aufflammen zu verhindern.

